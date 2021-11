Il Gladiatore 2: la sceneggiatura del film sequel è pronta

Durante un’intervista concessa a Deadline il popolare regista Ridley Scott ha parlato anche de Il Gladiatore 2, l’atteso film sequel che il filmmaker ha confermato essere in buona fase di sviluppo, considerando che la sceneggiatura è stata completata.

Qui sotto trovate le parole di Ridley Scott su Il Gladiatore 2:

E mentre Ridley Scott ha confermato che la sceneggiatura de Il Gladiatore 2 è stata completata, la produttrice Laurie MacDonald ed il produttore Walter F. Parkes hanno rivelato quando il lungometraggio sarà ambientato. Ecco le loro parole:

Stiamo lavorando con Ridley, ma si tratta di un progetto che non vogliamo toccare fino a quando non avremo un percorso ben stabilito per realizzarlo in maniera valida. Perciò stiamo lavorando con un grande sceneggiatore come Peter Craig. Possiamo però dire che il film sarà ambientato 25 anni dopo l’originale.