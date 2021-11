Il Comune di Torino vittima degli hacker: servizi rallentati, ora i criminali chiedono un riscatto

Gli hacker attaccano il Comune di Torino, da questa mattina i servizi informatici dell’amministrazione sono paralizzati. I criminali: «pagateci un riscatto in criptovalute». I tecnici lavorano ad una soluzione, ma nel frattempo tanti servizi – come quelli anagrafici – sono completamente fuori uso, anche per evitare la diffusione del malware. La polizia postale ha già aperto un’indagine.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare il funzionamento corretto del sistema e, al più presto, consentire a uffici e sportelli di operare in sicurezza

si legge in una nota pubblicata dal Comune.

I sistemi informatici del Comune sono stati attaccati da un ransomware, un malware che cifra le informazioni contenute nei computer, rendendole inservibili. L’unico modo per riottenere il controllo della macchina è avere la chiave di decrittazione. Da qui il ricatto che dà il nome al tipo di attacco: se la vuoi devi pagare un riscatto.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state compromesse solo poche postazioni. «I servizi del Comune non sono stati compromessi, ma possono verificarsi alcuni disservizi agli sportello, dovuti a misure cautelative di contrasto alla diffusione del malware», spiega in queste ore il Comune.

Nel frattempo l’Italia si conferma un bersaglio sempre più appetitoso per i criminali. Dalla Regione Lazio alle aziende private come San Carlo. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli attacchi informatici a danno delle organizzazioni del nostro Paese, e probabilmente è solo l’inizio.