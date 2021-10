San Carlo colpita da attacco hacker, ma il colosso delle patatine rassicura: “abbiamo un backup, non pagheremo”

La San Carlo è stata colpita da un attacco ransomware. Gli hacker hanno chiesto un riscatto, e nel frattempo un sample dei dati sottratti finisce online. Ma il colosso delle patatine rassicura: «non siamo preoccupati, abbiamo un backup».

A differenza di quanto avvenuto con la SIAE, questa volta ci troviamo davanti ad un attacco ransomware di tipo criptolocker: i criminali non si sono limitati a sottrarre i dati e a minacciare di pubblicarli online, ma hanno infettato i sistemi informatici della San Carlo con un malware progettato per rendere inaccessibili i dati. Per ottenere la chiave di decrittazione gli hacker chiedono un riscatto in criptovalute. Un portavoce della San Carlo ha già annunciato che l’azienda non intende pagare.

L’attacco, che risale a venerdì scorso, è stato rivendicato dal gruppo hacker ‘Conti’, che in passato aveva già firmato diversi ricatti di questo tipo. Nel frattempo, San Carlo ha presentato denuncia. Se ne sta occupando la Procura di Milano, con la collaborazione della Polizia Postale. San Carlo non ha ancora finito di quantificare i danni prodotti dall’attacco.

Il bottino degli hacker: dai documenti d’identità di dirigenti e dipendenti, passando per budget, email private e contratti. Parte del materiale rubato, poco più di 50MB, è stato diffuso online sul sito ufficiale del gruppo hacker.

L’ennessimo attacco ransomware che vede coinvolto il gruppo alimentare San Carlo dimostra l’accanimento delle gang criminali verso l’Italia. Il gruppo impiega centinaia di lavoratori e milioni di euro di vendite. Come tutti i grandi gruppi e’ un bersaglio perfetto per il cybercrime

ha dichiarato all’AGI Marco Ramilli, fondatore e Ceo di Yoroi ed esperto internazionale di cybersecurity.