Google Pixel 6: arrivano in beta la misurazione del battito cardiaco e della frequenza respiratoria

Sono ormai passati molteplici mesi da quando Google ha deciso di integrare un’interessante funzionalità per i suoi dispositivi Pixel, telefoni che – all’infuori del proprio design e delle caratteristiche uniche – hanno modo di offrire feature originali grazie al supporto del colosso. Abbiamo nello specifico a che fare con la misurazione del battito cardiaco e della frequenza respiratoria, che al lancio dei nuovi Pixel 6 non sono state presenti, poiché ancora in fase di testing.

Come riportato da 9to5Google e ripreso da PhoneArena, finalmente l’attesa è finita, visto che una vera e propria fase di Early Access è iniziata, e grazie a questa già diversi dispositivi si sono trovati a offrire le funzionalità in questione. È quindi pressoché certo che per quando il dispositivo verrà rilasciato in altri paesi, fra cui il nostro, la funzionalità sarà presente, sempre che Google decida di mantenerla anche per i suoi due nuovi gioiellini.

Come spiegato infatti, non si parla anche questa volta di un meccanismo avanzato al punto da poter sostituire le apparecchiature mediche, dato che i risultati sono a volte approssimativi, e hanno ufficialmente il solo obiettivo di informare gli utenti sulle proprie condizioni, spingendoli comunque a utilizzare apparecchiatura pensata per questi specifici scopi. Il tutto avviene grazie all’intelligenza artificiale, al flash e alle fotocamere dei dispositivi, che hanno modo di tracciare i cambiamenti esaminando ad esempio un dito degli utenti, almeno per il battito cardiaco.

È possibile che le funzionalità non abbiano modo di arrivare in versione finale però, dato che a quanto pare il design dei nuovi Pixel 6 non è stato pensato per questo specifico obiettivo, e stando a 9to5Google la distanza fra fotocamere e LED flash non è adatta per il tutto. Staremo a vedere quindi se si tratterà di un dettaglio a cui la compagnia non ha pensato, forse poiché concentrata fin troppo sul design, o se delle piacevoli novità si faranno sentire e il rilascio verrà completato.