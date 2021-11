Arma Letale 5: Mel Gibson dirigerà e reciterà nel film

Grandi notizie per gli appassionati di action-movie, considerando che lo stesso Mel Gibson ha rivelato di avere intenzione di fare da regista e protagonista in Arma Letale 5. Il filmmaker e attore si sarebbe lasciato sfuggire questa cosa durante un’intervista a Londra.

Ecco le sue parole:

Richard Donner era un grande uomo, lui stava scrivendo la sceneggiatura e sviluppando il nuovo progetto. E una volta mi disse che se avesse ‘tirato le cuoia’ mi sarei occupato io del progetto. Gli dissi di stare zitto, però purtroppo se n’è andato. All’epoca non dissi niente, però lui ne parlò anche con la moglie, con lo Studio e con il produttore. Perciò dirigerò il quinto film della saga.

L’idea di Mel Gibson come regista di Arma Letale 5 sarebbe quindi un modo per portare a compimento la missione ed omaggiare Richard Donner, autore dei film precedenti della saga, scomparso lo scorso luglio. E sicuramente Mel Gibson, che è stato il protagonista dei lungometraggi di Arma Letale ed è un regista d’esperienza, sarebbe il nome giusto per sostituire il grande Donner.

Il quinto capitolo di Arma Letale dovrebbe essere sviluppato da HBO Max, e avrà nuovamente come protagonisti il folle Riggs di Gibson e il più riservato Murtaugh di Danny Glover.

Il primo film è diventato un successo con120 milioni incassati al botteghino contro un budget di 15 milioni per la sua realizzazione. Al primo film seguirono Arma Letale 2 nel 1989 e Arma Letale 3 nel 1992, entrambi con Joe Pesci al fianco di Gibson e Glover. La serie di film sembrava giunta a una conclusione definitiva con Arma Letale 4 del 1998, ma la produzione del quinto capitolo sembra essere sempre più vicina.