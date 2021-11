WhatsApp: in beta l’update per escludere dei contatti dalle opzioni della privacy

Si era parlato nel corso delle scorse settimane di un aggiornamento di WhatsApp che avrebbe permesso agli utenti di controllare al meglio la privacy del proprio profilo, scegliendo accuratamente quali contatti hanno modo di visualizzare le proprie informazioni e quali no, attraverso delle vere e proprie esclusioni. Per fortuna, Meta continua a lavorare molto sull’implementazioni di nuove funzionalità per la sua app di messaggistica, ed è per via di ciò che il tutto si è presentato in beta.

Come riportato da WABetaInfo, portale sempre informato in merito agli aggiornamenti di WhatsApp, e ripreso da Wccftech, il tutto è arrivato solamente per alcuni specifici utenti, che hanno ora modo di provare la funzionalità scaricando l’aggiornamento ufficiale del programma di testing dal proprio store di riferimento o effettuando il sideloading. Sembra che per il momento la novità non riguardi però tutti, e all’effettivo non c’è quindi da preoccuparsi se non si visualizza l’aggiornamento e non si ha modo di sfruttare la nuova funzionalità introdotta.

Grazie alla feature in questione, è possibile selezionare per ogni singola funzione di privacy del proprio profilo, ed escluderli dalla visualizzazione per quel che riguarda: Stati (Storie), Ultimo Accesso e Info del proprio profilo. Va specificato che, proprio come avviene ora quando si blocca l’informazione per tutti, non si avrà modo di vedere al contempo le informazioni dei contatti che si esclude dalla propria cerchia, con il tutto che però si limita per ora solo agli Ultimi Accessi.

Considerando che la novità è già stata resa disponibile in beta, è sicuramente questione di davvero poco tempo prima che gli utenti abbiano modo di mettere mano sul tutto nella versione ufficiale dell’applicazione, e speriamo che i lavori continuino a gonfie vele e non serva infatti aspettare molto.