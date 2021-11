Instagram permetterà presto di scegliere cosa visualizzare nei feed?

Come da poco rivelato grazie allo sviluppatore Alessando Paluzzi e riportato sulle pagine di 9to5Google, sembra che un nuovo aggiornamento legato alla personalizzazione di Instagram sia all’effettivo imminente. Parliamo nello specifico di un update che dovrebbe permettere agli utenti cosa visualizzare nel proprio feed, scegliendo tra un totale di tre possibili opzioni.

A quanto pare, Meta continua a testare questa feature da diverso tempo, e l’implementazione che sembra ormai pronta per arrivare dovrebbe permettere di scegliere se lasciare la home invariata, includere contenuti solamente dai profili che si segue o ridurre addirittura il tutto ai preferiti.

#Instagram is working to allow you to choose what to see in the timeline by choosing between: home, following and favorites 👀 pic.twitter.com/Vjl3cKXnN9

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 29, 2021