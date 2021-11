The Spiderwick Chronicles: in sviluppo una serie Disney+

Nel Disney+ Day è stato annunciato anche lo sviluppo di The Spiderwick Chronicles: si tratta di una serie TV basata sui libri per ragazzi scritti da Tony DiTerlizzi e Holly Black. Parliamo di una storia di formazione che si mischia ad avventure fantasy.

The Spiderwick Chronicles sarà basato sulla storia della famiglia Grace, formata dai fratelli gemelli Jared e Simon, sulla sorella Mallory e sulla madre Helen, mentre si muovono all’interno di una casa fatiscente, scoprendo i segreti appartenuti ad un loro pro-zio che tempo prima avrebbe scoperto un mondo parallelo.

Aron Eli Coleite farà da showrunner e produttore esecutivo, assieme agli autori Black e DiTerlizzi. Gli altri produttori del progetto saranno Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, D.J. Goldberg e Julie Kane-Ritsch.

Riguardo alla serie delle cronache di Spiderwick sono stati scritti diversi libri: il primo è Il libro dei segreti (The Field Guide, 2003), arrivato in Italia nel 2004; seguito da La pietra magica (The Seeing Stone, 2003), Mondadori, 2004; Il segreto di Lucinda (Lucinda’s Secret, 2003), Mondadori, 2004; L’albero d’argento (The Ironwood Tree, 2004), Mondadori, 2004; L’ira di Mulgarath (The Wrath of Mulgarath, 2004), Mondadori, 2005.

A seguire c’è stata la serie Il Nuovo Mondo – Spiderwick. Le Cronache, da cui sono derivati i libri La creatura delle acque (The Nixie’s Song, 2007), Mondadori, 2008; Un Problema…gigante! (A Giant Problem, 2008), Mondadori, 2009; Il Re Drago (The Wyrm King, 2009), Mondadori, 2010.

Nel 2008 è uscito un film dedicato che è attualmente disponibile su Netflix.