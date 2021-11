Oppo A55s si mostra nei primi render non ufficiali

Dei render non ufficiali del nuovo smartphone budget Oppo A55s sono apparsi in rete grazie al lavoro delle pagine di 91Mobiles.

Fra le novità che il brand di Oppo dovrebbe presto avere modo di integrare c’è anche l’A55s, un telefono budget ancora alquanto misterioso, ma mentre siamo in attesa di novità da parte della compagnia in merito al debutto del dispositivo, le pagine di 91Mobiles hanno da poco fatto chiarezza sulla questione, svelando un primo render delle due colorazioni che dovrebbero essere disponibili.

Anche se non si tratta ancora di materiale ufficiale, resta il fatto che la fonte è a dir poco affidabile per quel che concerne render, leak e anticipazioni del settore mobile, e anche se il tutto va preso con le pinze possiamo in parte aspettarci un risultato simile a quello mostrato.

La foto del nuovo Oppo A55s presenta le due colorazioni nera e bianca, e mentre sul fronte troviamo una fotocamera punch-hole posta sulla sinistra, il retro ospita invece un modulo rettangolare che dovrebbe contenere due fotocamere e il LED flash, con il logo della compagnia che rende impossibile da non riconoscere la provenienza del gioiellino in questione.

Stando a quanto emerso, pare sia del tutto assente un sensore per le impronte digitali, dettaglio in fin dei conti accettabile per un dispositivo che punta tutto sul proprio prezzo budget, e che gli utenti dovranno ricorrere quindi ai classici pin e alle varie password. Anche se 91Mobiles non ha fornito novità per quel che riguarda le specifiche tecniche, possiamo aspettarci il fatto che i risultati emersi su Geekbench siano realistici, i quali hanno parlato del modello CPH2309.

Pare che il dispositivo girerà su ColorOS 11 basato su Android 11, e che avrà 4 GB di RAM. I risultati indicano un punteggio di 510 in single-core e 1592 in multi-core, con il dispositivo per fornire potenza di calcolo utilizzato che dovrebbe prendere il nome di “Holi” ed essere legato allo Snapdragon 480. Staremo in ogni caso a vedere se il tutto verrà confermato solamente in seguito a un annuncio ufficiale della compagnia.