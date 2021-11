X-Men e Spider-Man: annunciate due nuove serie animate

Il Disney+ Day è servito anche per avere degli aggiornamenti sul fronte serie animate Marvel, e tra queste possiamo annunciare che verranno messe in sviluppo due serie dedicate agli X-Men ed a Spider-Man. Quella dedicata Spider-Man avrà il titolo Spider-Man: Freshman Year, mentre quella sugli X-Men avrà il titolo X-Men ’97.

La serie sugli X-Men sarà in continuità con il cartone animato degli anni Novanta già presente su Disney+, e vedrà il ritorno dei membri del cast vocale originale. Stiamo parlando di Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Adrian Hough, Christopher Britton, Catherine Disher, Chris Potter, Alison Sealy-Smith, Alyson Court. Mentre tra i nuovi membri del cast vocale ci saranno Jennifer Hale, Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett, AJ LoCascio. La serie arriverà su Disney+ nel 2023.

Mentre per quanto riguarda la serie animata su Spider-Man si tratta di un progetto che avrà a che fare con i primi anni di Peter Parker come tessiragnatele. Riguardo a questo progetto non è stata annunciata una data di distribuzione su Disney+.

