“Tesla? Non è un vero brand premium”, dice il CEO di BMW

Il CEO di BMW continua a provocare Tesla. "Non è una vera casa automobilistica di fascia premium. Noi siamo diversi". Oliver Zipse passa all'attacco.

Tesla non può sedersi al tavolo dei grandi, o almeno così la pensa il CEO di BMW che, in una recente intervista, ha messo in dubbio che Tesla produca veri veicoli premium. Questa volta Oliver Zipse se la prende con la politica di riduzione dei prezzi della casa automobilistica di Musk.

Tesla non fa veramente parte del segmento premium, ha detto. Stanno crescendo molto anche grazie alla riduzione dei prezzi, è una strategia che personalmente non seguirei. Noi ci differenziamo offrendo standard elevati di qualità ed affidabilità

ha detto in occasione di un evento del quotidiano Handelsblatt. «Abbiamo anche obiettivi molto diversi sul fronte della soddisfazione dei clienti», ha aggiunto. Insomma, una frecciatina piuttosto spietata.

Nel frattempo Tesla punta a conquistare l’Europa proprio partendo dalla Germania. La casa automobilistica sta costruendo la sua prima Gigafactory europea a Berlino. Dovrebbe diventare operativa tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Il Gruppo Volkswagen, di cui BMW fa parte, punta al raddoppio delle vendite dei veicoli elettrici quest’anno. Entro il 2030 metterà sul mercato almeno 50 nuovi veicoli completamente elettrici.

Tesla rischia di non essere più il primo della classe. La concorrenza, dal fronte europeo ma anche da quello americano, si pensi al successo in Borsa della Rivian, diventa sempre più agguerrita.