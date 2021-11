Tenta di chiamare la sua band ‘Doomscroll’, ma ID Software sguinzaglia gli avvocati

Un musicista di Dallas ha chiamato la sua band trash metal ‘Doomscroll‘. Dopo aver cercato di registrare ufficialmente il nome è stato tempestivamente contattato dagli avvocati di ID Software, la casa di sviluppo del videogioco ‘Doom‘.

«Pensavo fosse un nome divertente e perfetto per la mia band», ha raccontato a Wired Dustin Mitchell, chitarrista texano.

Il nome non è un riferimento alla saga videoludica ma riprende un termine – recentemente introdotto nei principali dizionari americani – con cui ci si riferisce alla pratica di passare morbosamente un gran numero di ore a scorrere – fare ‘scrolling’, appunto – i newsfeed dei social a caccia di notizie e contenuti deprimenti.

Mitchell ha spiegato di aver giocato più volte a Doom, ma di non aver per nulla apprezzato l’interesse degli avvocati di ID Software. Lo studio di sviluppo intende opporsi alla registrazione del marchio, sostenendo che quest’ultimo potrebbe creare confusione nel pubblico, creando una falsa associazione tra la band e la popolare saga di videogiochi.

Stanno cercando di privarmi di qualcosa che non ha nulla a che fare con loro

ha detto il musicista.

Forse il tribunale per la proprietà intellettuale darà torto ad ID Software, ma poco importa. La questione ora rimarrà in un limbo per diverso tempo. Secondo Wired il verdetto potrebbe arrivare solamente nel 2023, ad oltre due anni da oggi.