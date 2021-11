Predator: il film prequel uscirà nell’estate 2022, il titolo sarà Prey

Durante il Disney+ Day è stata annunciata l’uscita nell’estate 2022 del film prequel dedicato a Predator dal titolo Prey (mentre in precedenza si era ipotizzato il titolo Skull). A dirigere il lungometraggio è stato chiamato Dan Trachtenberg, mentre la sceneggiatura è realizzata da Patrick Aison. Il film arriverà in streaming su Hulu e su Star.

Il prequel di Predator che uscirà nel 2022 è ambientato trecento anni fa in un America ancora agli albori, mettendo al centro la tribù dei Comanche e Naru, una guerriera che decide di proteggere la sua tribù dall’attacco di Predator.

In precedenza i produttori John Davis e John Fox avevano parlato del lungometraggio. Secondo Davis:

Questo film cercherà di fare quello che ha provato a proporre il primo lungometraggio. Metterà in scena l’ingenuità di un essere umano che non si vuole arrendere, che è bravo a osservare e interpretare, ed è in grado di diventare più forte, potente e ben armato.