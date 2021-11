LOL 2: svelato il cast dei concorrenti della seconda stagione

Frank Matano e Fedez hanno svelato il cast dei concorrenti comici in gara per LOL 2, la seconda edizione dello show di Amazon Prime Video.

Fedez assieme a Frank Matano (che co-condurrà i nuovi episodi) hanno rivelato il cast di LOL 2, la seconda stagione della serie di Amazon Prime Video che nei mesi scorsi ha riscosso un grandissimo successo, portando in breve tempo al lancio di un nuovo cast con dei nuovi episodi.

Ecco i concorrenti che faranno parte del cast di LOL 2: si tratta di Virginia Raffaele, Mago Forest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Diana Del Bufalo, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti, Max Angioni, Maria Di Biase.

Così come potete notare ci sono dei nomi della comicità italiana molto importanti che faranno la gioia degli appassionati: da Maccio Capatonda a Mago Forest, passando per Virginia Raffaele (ed alcuni di questi li avevamo pronosticati diversi mesi fa in un apposito approfondimento).

Non sono state rivelate le date di pubblicazione su Prime Video di LOL 2, perciò gli appassionati dovranno, nel frattempo, fantasticare e giocare su chi sarà il prossimo vincitore della seconda edizione.

Ricordiamo che alla prima edizione di LOL hanno partecipato: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna.

