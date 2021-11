How I Met Your Father: la prima immagine ufficiale della serie TV con Hilary Duff

Hulu ha diffuso la prima immagine dedicata ad How I Met Your Father, con Hilary Duff e gli altri protagonisti insieme.

Hulu ha diffuso la prima immagine ufficiale con tutti i protagonisti principali di How I Met Your Father, la serie TV con Hilary Duff che si rifà al telefilm cult How I Met Your Mother. Il progetto è attualmente in produzione, e per realizzarlo si sta utilizzando la tecnologia The Infinity, elaborata da Industrial Light and Magic. Grazie a questa tecnologia, utilizzata anche in The Mandalorian, i lavori sul set di Burbank possono procedere senza che la produzione esca dagli studi di produzione.

Ecco la prima immagine ufficiale di How I Met Your Father.

How I Met Your Father è scritto da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, e vede protagonista Sophie (Hilary Duff) che racconta al figlio come si è conosciuta con il padre del bambino. Si tratta di una storia che riporta i protagonisti nel 2021, periodo in cui Sophie assieme ad i suoi amici Jesse (Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) e Sid (Suraj Sharma) erano intenti a cercare di capire chi fossero, cosa volevano dalla vita, e come potevano innamorarsi nell’epoca delle app d’incontri.

Ricordiamo che How I met your Mother è andato in onda dal 2005 al 2014, ed è attualmente disponibile su Netflix.