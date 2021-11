Cars: in sviluppo una serie animata per Disney+

Il Disney+ Day è servito per annunciare diversi progetti live-action, ma anche molte produzioni animate, tra le quali lo sviluppo di un cartone dedicato a Cars, la popolare saga realizzata dai Pixar Animation Studios che ritornerà, e questa volta lo farà sul piccolo schermo.

Ecco il post dedicato all’annuncio della serie animata su Cars, in cui vediamo anche alcune immagini tratte dal progetto.

Rev your engines: Owen Wilson and Larry the Cable Guy return to voice Lightning McQueen and Mater in the #DisneyPlus Original Series: Cars on the Road, streaming in 2022! #DisneyPlusDay pic.twitter.com/NQCu5tW4we

— Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021