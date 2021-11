Twitter apre un nuovo team per le criptovalute

Twitter ha da poco confermato un nuovo investimento per quel che riguarda il mondo delle criptovalute, svelando l’apertura di un nuovo team che si occuperà di alcune specifiche azioni per quest’ambito.

Nello specifico, come svelato dalla compagnia e ripreso sulle pagine di TechCrunch, il tutto partirà con l’esplorazione del mondo dei pagamenti in criptovalute, delle opportunità per i creatori di monetizzare (come ad esempio con gli NFT) e della decentralizzazione dei social media (parte del piano Web3).

Trovate qui di seguito il post di Tessa Rinearson, figura a capo della nuova squadra che si occuperà del mondo delle criptovalute per Twitter.

I’m thrilled to share that I’ve joined Twitter, to lead a new team focused on crypto, blockchains, and other decentralized technologies—including and going beyond cryptocurrencies.✨ pic.twitter.com/HaP0k5hUOq — Tess Rinearson (@_tessr) November 10, 2021

Sono entusiasmata nel dire che sono entrata in Twitter, per condurre un nuovo team concentrato sulle crypto, blockchain e altre tecnologie decentralizzare – fino alle criptovalute e oltre. Quando costruirò il team, lavoreremo nel capire quello che le crypto possono fare per Twitter, e quello che Twitter può fare per le crypto.

Staremo a vedere nel corso dei mesi cosa questa piacevole iniziativa porterà per gli utenti e per la piattaforma, che all’effettivo pare avrà modo di investire in nuovi campi per rinforzare le proprie potenzialità e al contempo adeguarsi al futuro dei social network.