The Night House la recensione

La recensione di The Night House - La casa oscura, disponibile su Disney plus dal 27 ottobre, ci porta in storia di fantasmi con una narrativa familiare.

Iniziamo la recensione di The Night House dicendo che la sempre fantastica Rebecca Hall è l’ancora efficace del film, una storia di fantasmi vecchio stile che rivela verità inimmaginabili dopo una perdita scioccante. Grazie a film come Carnival of Souls e The Innocents rispetto ai più recenti prodotti di genere, il film punto sull’impressionare, è proprio il tipo di film che vuole che tu sia sconvolto da quasi il suo primo fotogramma fino al suo finale. In termini di pura abilità, è il miglior lavoro mai realizzato da David Bruckner (The Ritual) mentre fa scorrere con precisione la sua macchina fotografica attraverso la vita sempre più sconcertante di una donna che sta imparando che potrebbe effettivamente essere più al sicuro ora con il marito che la ossessiona che mentre abitava nella sua stessa casa. Con un sound design di prim’ordine per amplificare davvero l’esperienza, questa è una tappa obbligata per i fan dell’horror, una delle migliori fotografie di genere del 2021.

Beth (Hall) è stata resa insensibile dall’improvviso trauma del dolore, ed è il tipo di dolore che arriva con un lato di rabbia, poiché è furiosa con suo marito Owen (Evan Jonigkeit) per aver preso la barca una mattina e per essersi sparato in testa. Secondo quanto riferito, non ha mostrato segni di depressione – come dice a un certo punto, quella era la sua cosa – e ci si aspetta che Beth continui a disfare le valigie nella loro casa sul lago e ad occuparsi della sua vita quotidiana come insegnante. Mentre apre le scatole, scopre alcuni oggetti insoliti di Owen, inclusi alcuni libri che sembrano riguardare l’occulto e le arti oscure, completi di note a margine del marito morto. Di cosa si occupava?

Allo stesso tempo, Beth continua ad avere incubi sempre più intensi. Di solito si svolgono nella casa sul lago dove ora risiede da sola, e sembrano guidare i suoi posti, inclusa un’altra casa dello specchio attraverso il lago, e giù dove Owen ha tenuto i suoi segreti più oscuri.

Perché le vengono mostrate queste cose? Hall trasmette abilmente una miscela di rabbia, dolore e confusione che cattura cosa vuol dire essere lasciati indietro dal suicidio, in cui le domande non possono mai avere risposte concrete e i propri cari si sentono naturalmente feriti dalla decisione di essere lasciati indietro.

È un’interprete notevole, una delle sue migliori interpretazioni probabilmente in una parte che richiede una vasta gamma di emozioni. Tante altre attrici avrebbero lasciato che l’infestazione facesse il lavoro, ma Hall sa che un film come questo non si collega senza sentimenti veri e guidati dal personaggio al centro. È una performance che fa pensare a Nicole Kidman in The Others o Toni Collette in Hereditary, altri ruoli in cui se non davano tutte se stesse l’intera sospensione dell’incredulità crolla. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Essere lasciati indietro

Continuiamo la recensione di The Night House dicendo che la sceneggiatura di Ben Collins e Luke Piotrowski costringe Beth a essere tanto un’investigatrice quanto una sopravvissuta. Quando qualcuno muore per mano sua, la gente ha l’abitudine di dire che deve aver nascosto qualcosa, e sembra che gli scrittori abbiano iniziato con quell’idea. Cosa nascondeva Owen a sua moglie e ai suoi amici? Senza rovinare nulla, era molto. Anche gli oscuri segreti di Owen cambiano forma nel corso di questa storia.

All’inizio, sembra che sarà una semplice storia di una vedova che scopre la vita segreta di suo marito, specialmente dopo che Beth trova una foto di un’altra donna (Stacy Martin) sul suo telefono. C’è di più. Quasi troppo di più. Le rivelazioni finali di The Night House possono essere un po’ difficili da disfare e ricollegare alla maggior parte del film.

Le storie di fantasmi dovrebbero avere alcune aree grigie e alcuni punti che non si collegano tra loro. E The Night House funziona meglio quando non prova nemmeno a dare un senso alle vicende, quando non siamo sicuri se siamo svegli o in un sogno, se Beth viene avvertita o braccata dalle sue visioni. I suoni che urtano nella notte, le impronte bagnate su un molo quando nessun altro dovrebbe essere lì, la scrittura nella nebbia su uno specchio della doccia: questi battiti sono brillantemente gestiti da Bruckner e Hall, che capiscono che l’incertezza è la cosa più spaventosa con cui avere a che fare. Specialmente di notte.

La verità è relativa

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione di The Night House tornando sulla frase del film: “Mio marito si è sparato alla testa giovedì scorso”, dice l’insegnante di liceo Beth (Rebecca Hall). È per questo che è nervosa, incapace di dormire tutta la notte nella casa sul lago che lui ha costruito per lei nello stato di New York. Le infinite porte e finestre di vetro della casa prefigurano i riflessi inquietanti, le immagini speculari e i doppelganger che arriveranno nel film horror elegante e genuinamente sinistro di David Bruckner.

Beth inizia a indagare sullo scintillante lago nero e sui boschi nebbiosi che circondano la casa, incontrando i segreti sepolti del suo defunto marito (e un numero soddisfacente di spaventi). Il film è certamente più bravo a creare tensione che a risolverla; il terzo atto ha una svolta soprannaturale che non si capisce bene da dove proviene.

La trama sfocata è bilanciata dalla performance brillantemente controllata di Hall nei panni della caustica e scettica Beth, il cui dolore l’ha spinta al limite della sanità mentale.

Mentre la sceneggiatura prende in considerazione spiegazioni naturali per questi sinistri avvenimenti – Dolore estremo? Incubi? Malattia mentale? — Bruckner mantiene una presa mortale sull’atmosfera del film mentre il suo direttore della fotografia, Elisha Christian, trasforma le superfici riflettenti della casa in pezzi di puzzle mutaforma. Il finale è la meno audace delle opzioni possibili; ma Hall è spettacolare, spietata e logora in un ruolo che la lascia spesso sola e, in una scena agghiacciante, le impone di contorcersi in modi inquietanti. Mentre la pelle di Beth ondeggia a un tocco invisibile e la sua gola si inarca in modo allarmante all’indietro, Hall ci mostra una donna per la quale il terrore e il desiderio sono diventati una cosa sola.

In quella luce, lo shock più grande di tutti è che l’integrità drammatica del personaggio di Beth riesce a sopravvivere a questo implacabile assalto sonoro. Se le paure sono troppo penetranti e autoinsistenti per sentirsi come se fossero sempre motivate dalla storia, la performance impegnata di Hall impedisce alle scosse di sembrare impersonali. Si porta il film sulle spalle, complicando il solito approccio del genere al dolore interpretando Beth come una persona che non ha paura della morte, che in qualche modo si rimpinza di tutto finché non ha abbastanza coraggio per schernire qualunque cosa possa andare a sbattere nella notte.

Gran parte di questo lungo film consiste in Beth che si aggira nell’oscurità e innesca effetti sonori rumorosi, ma Hall negozia così attivamente le intenzioni del suo personaggio che non sembra mai di stare solo guardando qualcuno armeggiare intorno a una casa di specchi.

Persa nel limbo tra negazione e accettazione, Beth vuole trovare una traccia di suo marito, vuole sbagliare. E anche quando la mitologia del film si fonde in qualcosa di deludentemente semplice, il rapporto diffidente di Beth con il grande aldilà è abbastanza schietto da costringerti a guardarti alle spalle mentre attraversi l’oscurità.

The Night House è disponibile per la visione su Disney Plus.