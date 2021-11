Samsung annuncia ufficialmente le nuove RAM LPDDR5X

Samsung ha da poco annunciato in via ufficiale le nuove RAM Samsung LPDDR5X, pronte a offrire potenzialità ottime per il settore mobile.

Samsung ha ufficialmente annunciato delle RAM “next-gen”, ovvero le LPDDR5X. Si parla nello specifico della compagnia a spingersi nella produzione dei dispositivi in questione, che stando a quel che sappiamo si baseranno su un processo a 14nm, e verranno gestite innanzitutto dal colosso, ma arriveranno sicuramente poi anche grazie ad ulteriori major del settore.

Sembra che i dispositivi in questione verranno utilizzati già per i telefoni flagship pensati per il debutto nel 2022, ed è quindi possibile – come riporta Gizmochina – che lo Xiaomi 12 abbia modo di trarre vantaggio da questa tecnologia, apparentemente già in uno stato alquanto avanzato della produzione. I device in quesitone avranno modo di dimostrare le proprie potenzialità anche in altri campi, per quel che riguarda operazioni dove è necessaria molta velocità di trasferimento, fra cui ad esempio 5G, intelligenza artificiale e metaverso.

Trovate qui di seguito le parole di SangJoon Hwang, Senior Vice President e figura a capo del design delle DRAM Samsung.

Negli ultimi anni, i segmenti di mercato super connessi come l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata e il metaverso, che si affidano a processi estremamente veloci in scala, si sono rapidamente espansi. La nostra LPDDR5X migliorerà l’uso della memoria ad alte prestazioni e bassa potenza anche all’infuori del mondo degli smartphone, e porterà nuove feature alle applicazioni basate sull’IA come server e automobili.

I nuovi dispositivi del colosso avranno modo di offrire velocità oltre 1,3 volte maggiori rispetto ai precedenti standard LPDDR5, consumando al contempo fino al 20% in meno, dettaglio questa volta particolarmente di rilievo per quel che riguarda il mondo della telefonia. Non abbiamo all’effettivo ancora una data di debutto per i dispositivi, ma considerando che si parla di un’implementazione già nel prossimo anno sembra che per fortuna non servirà dover aspettare molto.