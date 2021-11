Lost in Space 3: il trailer ufficiale della serie sci-fi Netflix

Netflix ha diffuso il trailer di Lost in Space 3, l'ultima stagione della serie sci-fi in arrivo sulla piattaforma l'1 dicembre.

Tutti gli episodi di Lost in Space 3 arriveranno su Netflix direttamente l'1 dicembre.

Ecco il trailer ufficiale di Lost in Space 3.

Lost In Space è la rivisitazione in chiave drammatica e moderna dell’omonima serie sci-fi degli anni ‘60. Ambientata in un futuro distante trent’anni, in cui la colonizzazione dello spazio è ormai diventata realtà, la serie racconta le avventure della famiglia Robinson, scelta per iniziare una nuova vita nello spazio.

Improvvisamente, i futuri coloni si ritrovano però fuori rotta nel viaggio verso la loro nuova casa e sono costretti a stringere insolite alleanze, lavorando insieme per sopravvivere in un pericoloso ambiente alieno, lontano anni luce dalla loro destinazione di partenza.

Lo showrunner dell’ultima stagione di Lost in Space sarà Zack Estrin, mentre i produttori sono Kevin Burns, Jon Jashni, Matt Sazama, e Burk Sharpless. Il cast del progetto comprende Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall, Taylor Russell, Ignacio Serricchio e Parker Posey.

