Disney+ supera quota 118 milioni abbonati, ma il ritmo di crescita non è più quello di una volta

Disney+ continua a crescere, ma ad un ritmo molto più lento rispetto al passato. È almeno in parte colpa dei risultati deludenti raggiunti in India.

Disney+ raggiunge il traguardo dei 118 milioni di abbonati. La piattaforma ha chiuso l’ultimo trimestre con un guadagno netto di 2,1 milioni di abbonati. Ma il risultato lascia soddisfatti solo a metà: Disney+ continua a crescere, ma ad un ritmo molto più modesto che in passato. E la distanza da Netflix e Prime Video rimane ancora importante.

Disney+ è passata dai +12,4 milioni di abbonati dello scorso trimestre ai +2,1 milioni di iscritti di adesso.

E, infatti, si è passati dai +12,4 milioni di abbonati dello scorso trimestre ai +2,1 milioni di iscritti di adesso. La stampa internazionale punta il dito su Hotstar, piattaforma in partner con Disney+ per il mercato indiano: ha perso 2 milioni di abbonati, nonostante Disney+ in altri mercati sia andato relativamente bene.

Chiaramente, si sente anche la mancanza di contenuti originali all’altezza delle aspettative del pubblico. Negli ultimi mesi sono mancate le grandi serie televisive in grado di mobilitare milioni di persone in tutto il mondo, come furono Mandalorian e Loki. La situazione potrebbe sbloccarsi durante il prossimo inverno. Tra le altre cose è attesa anche la nuova serie originale Star Wars “The Book of Boba Fett”.

Nonostante il rallentamento della crescita, Disney si dice fiduciosa della possibilità di raggiungere gli obiettivi che si è data per il 2024. Ossia il raggiungimento di almeno 230 milioni di iscritti in tutto il mondo.

Devi ancora provare Disney+? C’è una nuova offerta per te: