Amouranth ha comprato un distributore di benzina da 4 mln $ (con un trucchetto fiscale ci ha già guadagnato)

Amouranth ha comprato un distributore di benzina, pagando un anticipo di oltre 1 milione di dollari. Eppure, spiega la stessa streamer, l’acquisto le ha fatto immediatamente guadagnare oltre 100.000 dollari, grazie ad un’operazione di detrazioni fiscali nemmeno troppo complessa.

Amouranth è da anni al centro dell’attenzione del pubblico, soprattutto per il genere di contenuti – da alcuni considerati controversi – portati su Twitch, dove è stata bannata più occasioni. Sempre suo è il merito se Twitch alla fine si è deciso ad aprire una nuova sezione solo per i ‘Bathtub’, ossia per le dirette dalle vasche da bagno e dagli idromassaggi.

Il distributore di benzina complessivamente è costato oltre 4 milioni di dollari. Sull’attività – che intende dare in affitto o in leasing ad un privato – ha versato un deposito di oltre 1 milione di dollari, indebitandosi per il restante della cifra. In realtà, spiega la streamer, si tratta di un’operazione estremamente sicura. E ci ha già guadagnato.

Grazie a quell’enorme indebitamento – e grazie all’ammortamento dell’immobile – ha diritto ad una detrazione fiscale di 1.110.000 di dollari. A fronte di un pagamento di 1 milione. Sono 110.000 dollari di tasse in meno, praticamente a gratis.

«Non è complicato, lo può fare chiunque», ha aggiunto la streamer. Vero sulla carta, ma in pratica non è proprio così. Banalmente perché non tutti hanno il capitale per effettuare un’operazione così onerosa, si limita a sottolineare Kotaku.

Is not a “one of” thing or a special sweetheart deal. Let’s start. Newly built gas station in major metropolitan area. 100,000 Cars pass by daily. Listed for $4,000,000 I invest $1,000,000 and borrow the rest ($3,000,000) easy so far right? — Kaitlyn (@wildkait) November 9, 2021

Sta di fatto che, alla faccia della sua nomea di ragazza spregiudicata, Amouranth si è già dimostrata molto più scaltra di diversi colleghi nella gestione del suo patrimonio. Laddove molti altri streamer hanno preferito giocare in campi da gioco dove si sentivano più ad agio, investendo in aziende di videogiochi o di merchandising con rischi tutto fuorché assenti, Amouranth è stata abbastanza saggia da affidarsi ad un buon consulente.

Nota a margine: ora la streamer stima di fatturare minimo 80.000 dollari al mese con il leasing della nuova proprietà, che comunque non intende mantenere all’infinito. «Tra qualche anno la venderò cercando di farci un profitto».