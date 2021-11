Robin Williams: il video del finto biopic è diventato virale

Qualche tempo fa l’attore Jamie Costa ha caricato online un video che mostra un filmato tratto da un finto biopic dedicato al grande interprete Robin Williams, che è diventato virale nel corso delle settimane, finendo anche in televisione.

Questo è il video del finto biopic su Robin Williams in cui l’interprete Jamie Costa veste i panni dell’attore scomparso in un momento in cui Williams lavorava sul set di Mork & Mindy, dove ricevette la notizia della morte dell’amico John Belushi.

