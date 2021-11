Paul Rudd è l’uomo più sexy del 2021, secondo People

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia che l’annuale titolo di “Sexiest Man Alive” conferito dalla rivista People all’uomo più bramato del mondo sarebbe probabilmente andato a Chris Evans, il Captain America del Marvel Cinematic Universe. Ebbene, quelle indiscrezioni sono state sconfessate, perché il premio è infine stato attribuito a Paul Rudd.

Perlomeno, dunque, il titolo è rimasto “in casa” e conferito a un altro Avenger, dato che Rudd interpreta Ant-Man nei film MCU. Anche se, attualmente, la sua immagine è legata a Ghostbusters: Legacy, il sequel degli Acchiappafantasmi in arrivo in sala il 18 novembre.

L’attore cinquantaduenne è indubbiamente un bell’uomo, che si porta magnificamente la sua età: ma il premio arriva un po’ inaspettato dato che parlando di lui si notano altre qualità, come l’affabilità e l’umorismo, rispetto ad altri colleghi più “in vista” sul versante atletico, come lo stesso Evans, Chris Hemsworth o Jason Momoa.

Lo stesso Rudd si dice stupito della cosa:

Lo dico senza falsa modestia: ci sono così tante persone che se lo meriterebbero prima di me!

Quando penso a me stesso, mi penso come un marito e un padre. Sto semplicemente in famiglia quando non lavoro. È quel che preferisco.