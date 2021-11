One Piece: i protagonisti della serie TV si presentano in un video

I membri del cast di protagonisti della serie TV dedicata a One Piece si sono mostrati in un video di presentazione al pubblico.

Dopo che sono stati annunciati i nomi dei protagonisti della serie TV dedicata a One Piece, in un video sono stati mostrati gli stessi interpreti che si sono presentati, dimostrando tutto il proprio entusiasmo per il nuovo progetto di Netflix.

Ecco il video con i protagonisti della serie TV su One Piece.

Nel telefilm Iñaki Godoy interpreterà Monkey D. Rufy, l’attore ha già lavorato in Go, Youth! e Che fine ha fatto Sara?; Mackenyu farà Roronoa Zoro, l’interprete si è già visto in Rurouni Kenshin: Final Chapter e Pacific Rim: Uprising; Emily Rudd farà Nami, l’attrice si è già vista in Fear Street e Hunters; Jacob Romero Gibson interpreterà Usopp, tra le sue precedenti esperienze possiamo citare Greenleaf e All Rise; infine, Taz Skylar farà Sanji, l’attore ha già lavorato in Boiling Point e Villain.

Lo stesso creatore di One Piece, Eiichiro Oda, ha condiviso un messaggio sul progetto. Ecco le sue parole: