Monsters & Co. è il film protagonista del nuovo corto Pixar Remix: Monsters, Inc.

Un nuovo, meraviglioso corto della serie Pixar Remix è disponibile, questa volta ispirato a Monsters & Co. e realizzato come fosse un cartoon dell'epoca del muto.

Se non conoscete la serie di corti Pixar Remix, è assolutamente arrivato il momento di rimediare: si tratta di cortometraggi animati che narrano i grandi classici Pixar con soluzioni e stili alternativi e risultati strabilianti. Il nuovo episodio, dal titolo Pixar Remix: Monsters, Inc., è dedicato a Monsters & Co., il film di Pete Docter uscito nel 2001.

Questa nuova versione riassume il film in appena quattro minuti, con lo stile dei cartoon in bianco e nero dell’epoca del muto: il risultato è sorprendente.

Vi invitiamo a scoprire altri video del genere, come ad esempio UP realizzato in stile anime o WALL•E riprodotto come fosse un videogioco dell’era dei 16 bit.

Questa la sinossi ufficiale di Monsters & Co.:

Una bambina di nome Boo vaga nel mondo dei mostri, ma sono i mostri a essere spaventati. Spetta a Sulley e Mike, la migliore squadra di spavento, tenerla nascosta e riportarla a casa.

