Justin Bieber terrà un concerto nel metaverso, annunciata la data su Wave

Justin Bieber terrà il suo primo concerto nel “metaverso“. Ossia sulla piattaforma per i concerti virtuali di Wave. L’evento è fissato per il prossimo 18 novembre. Durante il concerto, spiegano gli organizzatori, Bieber si esibirà usando un avatar in grado di replicare in tempo reale i suoi movimenti grazie ad una tuta con tecnologia motion-capture.

Credo moltissimo nel progetto di Wave, amo questa piattaforma, mi dà un nuovo modo per raggiungere ed interagire con i miei fan. Non vedo l’ora di usare questa nuova tecnologia per connettermi con i fan di tutto il mondo creando un grande evento di massa. Non vedo l’ora che i fan possano vivere questa nuova esperienza interattiva

ha raccontato Justin Bieber nel comunicato che annuncia il concerto.

Bieber non è il primo artista ad esibirsi su Wave, che in passato ha ospitato i concerti di The Weeknd, John Legend, Tinashe e Galantis.

Il concerto sarà trasmesso anche sul canale YouTube del cantante, mentre l’iscrizione alla piattaforma Wave è gratuita. Il concerto inizierà alle 03:00 italiane del 18 novembre, il 20 novembre sarà ritrasmesso esclusivamente per gli utenti che vivono in Nord America.

Wave non è l’unica piattaforma ad aver puntato sui concerti virtuali. In questo uno dei più importanti apripista è stato Fortnite.

