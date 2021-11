Gundam: prima concept art dal live action Netflix di Jordan Vogt-Roberts

Sono giorni ricchissimi di aggiornamenti sul versante nipponico delle produzioni Netflix: tra le novità più interessanti c’è sicuramente lo smuoversi delle acque per quanto riguarda Gundam, storico robottone Sunrise che diventerà prossimamente un live action con produzione occidentale grazie a Legendary e al regista di Kong: Skull Island, Jordan Vogt-Roberts. Ecco dunque il primo concept art che ci mostra la silhouette del mobile suit, piuttosto simile al classico RX-78 degli anime.

It’s Gundam like you’ve never seen before. Here’s a first look at concept art from Kong: Skull Island director, @VogtRoberts’s upcoming live action Gundam film. #GundamMovie pic.twitter.com/K651o4iSXd — Legendary (@Legendary) November 9, 2021

Non ci sono purtroppo altre anticipazioni rispetto a quanto già diramato, solo lo slogan “Gundam come non l’avete mai visto prima”.

Jordan Vogt-Roberts, il regista di Kong: Skull Island, dirigerà il film, basandosi su una sceneggiatura scritta dal creatore di Y: The Last Man, Brian K. Vaughan. Il film è una co-produzione Legendary Pictures e Sunrise Inc. e sarà presentato in anteprima esclusivamente su Netflix. Cale Boyter supervisionerà il progetto per conto del leggendario studio di Gundam, Sunrise, insieme a Jason Young.

Per quanto riguarda la trama, non sappiamo ancora se il film di Jordan Vogt-Roberts si svolgerà nella stessa linea temporale in cui è ambientato l’anime originale di Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate, creato per Sunrise nel 1979. Non sappiamo se e quanto trama, nomi dei personaggi e ambientazioni seguiranno un adattamento come avvenuto per il Godzilla (sempre di Legendary) ma trattandosi di una storia di fantascienza ambientata nel futuro ci sarà meno necessità di dirottamenti del genere.

