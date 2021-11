Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna – Ecco il poster in anteprima

Arriverà dal 9 al 15 dicembre nelle sale cinematografiche il film Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna di cui vi proponiamo in anteprima il poster dedicato. Il lungometraggio animato avrà la regia curata da Tomohisa Taguchi (Akudama Drive) ed è stato prodotto da Toei Animation.

Ecco il poster di Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna.

Questa è la sinossi del film:

Tai è cresciuto ed è ora uno studente universitario, vive da solo, ma è ancora incerto sul suo futuro. Gli otto ragazzi continuano ad aiutare le persone che hanno un Digimon come partner ma un giorno si verifica un fenomeno senza precedenti. I Digiprescelti scoprono che, crescendo, la relazione con il proprio Digimon giungerà al termine. Un conto alla rovescia si attiva sul loro Digivice e comprendono che più combattono con il loro partner, più velocemente i loro legami sono destinati a concludersi. Tai e Agumon sono di fronte a un bivio: combattere per aiutare chi è in pericolo o perdere il proprio Digimon? Dovranno prendere una decisione rapidamente e presto i “bambini prescelti” diventeranno adulti.