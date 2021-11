Dexter: New Blood, lo special di Sky sulla serie revival in uscita oggi

Sky ci regala un video speciale dedicato a Dexter: New Blood, la serie TV revival in uscita oggi che vede il ritorno di Michael C. Hall nei panni del personaggio.

È possibile fare il “tifo” per un serial killer? È la domanda iniziale su cui si interroga lo special di Sky pubblicato oggi per pubblicizzare l’arrivo di Dexter: New Blood anche in Italia, da oggi sull’emittente dopo il debutto americano su Showtime.

Per gli abitanti della cittadina di Iron Lake non è altri che il pacifico e affabile Jim Lindsay, e nessuno – neanche la sua compagna, il capo della polizia Angela Bishop – è a conoscenza dei suoi trascorsi e del Passeggero Oscuro, che comunque farà sempre parte di lui. Dopo una serie di strane sparizioni, le attenzioni di Dexter ricadono su un concittadino assai noto all’interno della comunità. Nuovo serial killer in vista? Come se ciò non bastasse, Mr. Morgan dovrà affrontare alcuni fantasmi del passato che avranno un forte impatto su di lui. Il ritorno in scena di suo figlio Harrison, ormai adolescente, complicherà ulteriormente le cose.

Nel cast del revival ci sono anche Alano Miller (Sylvie’s Love), Johnny Sequoyah (Believe), Jamie Chung (Lovecraft Country), Oscar Wahlberg (NOS4A2), Jack Alcott (The Good Lord Bird), e Michael Cyril Creighton. Mentre Clancy Brown interpreterà un nuovo cattivo che dovrà affrontare Dexter.

Leggi anche: