Army of Thieves: il protagonista Matthias Schweighöfer commenta una scena del film

Il film prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, Army of Thieves, è ora su Netflix: il regista e protagonista Matthias Schweighöfer lo ha commentato in un video.

Army of Thieves, lo spassoso prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, è su Netflix ormai da qualche giorno, riscuotendo un discreto successo. Ora Matthias Schweighöfer ha pubblicato, insieme a Netflix Film Club, un video in cui spiega una scena dello stesso, mostrando passo passo la realizzazione di una scena molto concitata.

Sinossi della pellicola:

In questo prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, il bancario di provincia Dieter si fa travolgere da un’avventura irripetibile quando una donna misteriosa gli propone di entrare in una banda di criminali ricercati dall’Interpol. Insieme tenteranno di portare a termine una serie di rapine leggendarie e al limite dell’impossibile in giro per l’Europa.

