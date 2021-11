AMD presenta le prime due CPU Zen 4 per il cloud, Genoa e Bergamo

Mentre gli utenti sono ancora in attesa di scoprire cosa bolle in pentola in casa AMD, sia dopo il lancio dell’ultima scheda video, si per quel che concerne il mondo dei processori, l’azienda ha smosso ufficialmente la situazione. Purtroppo, molti utenti rimarranno delusi dal nuovo annuncio, che infatti non riguarda nello specifico il mercato dei consumatori, ma si tratta pur sempre di un primo passo verso il futuro dell’architettura Zen 4.

Infatti, come riportato da AnandTech e ripreso da Engadget, la compagnia ha svelato la sua primissima roadmap della nuova architettura a 5nm, presentando all’effettivo due processori pensati per svolgere compiti a dir poco impegnativi per quel che riguarda le performance. Il primo, con nome in codice Genoa, supporta la memoria DDR5 e le periferiche PCIe 5.0, e verrà lanciato nel corso del 2022 in un momento non ancora precisato.

È stato rivelato anche un nuovo gioiellino nel corso dell’ultimo evento di AMD però, che questa volta prende il nome di Bergamo, e ha un focus specifico per il cloud computing. Troviamo infatti un totale di 128 processori, e l’architettura nota con Zen 4c (dove c sta per cloud). Quest’ultimo dovrebbe essere pronto per essere rilasciato invece nella prima metà del 2023, ma anche in questo casso non abbiamo purtroppo una data d’uscita maggiormente precisa a cui affidarci.

Purtroppo per il momento il colosso del mondo tech non ha ancora fornito dettagli relativi ai processori consumer Zen 4, ma considerando l’arrivo di questi primi modelli è possibile per fortuna che non servirà aspettare poi così tanto tempo, e che anzi si avrà forse modo di parlare dei nuovi Ryzen già nel corso dei prossimi mesi. Restiamo quindi ancora in attesa al fine di conoscere di più sulla prossima lineup ufficiale della compagnia rossa.