Adam Warlock: il creatore del personaggio lo definisce “un Batman cosmico”

Jim Starlin è il creatore di Adam Warlock, il personaggio dell’universo a fumetti Marvel che farà il suo esordio nell’MCU grazie a Guardiani della Galassia vol.3, e lo stesso Starlin ha parlato di recente del character, definendolo come “un Batman cosmico”.

Ecco le sue parole:

Lo immagino dark, come un Batman cosmico. Ho lasciato i suoi dialoghi ridotti al minimo, rendendolo una sorta di Clint Eastwood spaziale. Ci sono alcuni personaggi che sono già stati fatti alla Fox, come Silver Surfer e Galactus, che mi auguro venga sviluppato in maniera diversa. Alla fine dipende tutto dalla storia e da ciò che vogliono dire. Da quello che mi sembra di aver capito presenteranno Warlock come un antagonista all’interno del film sui Guardiani della Galassia, e vedremo come si muoveranno da quel punto in poi.