Tim Cook possiede delle criptovalute, ma Apple non le accetterà presto

Nel corso della giornata di oggi, il CEO di Apple, Tim Cook, si è espresso in merito ai propri pensieri legati al mondo delle criptovalute, da cui all’effettivo la compagnia di Cupertino si è sempre tenuta alquanto distante.

L’uomo ha dichiarato ufficialmente sulle pagine del New York Times di possedere un proprio portafoglio di criptovalute, anche se all’effettivo ha spiegato che questo fa solo parte della sua idea di diversificazione degli investimenti, e che non intende dare consigli finanziari agli utenti con queste affermazioni.

Prima che però una spontanea domanda potesse farsi presente, Cook ha spiegato al mondo che Apple non punta ad accettare criptovalute nel breve periodo, e che infatti un investimento non è attualmente considerato per i prossimi mesi. Considerando l’interesse del CEO, tuttavia, possiamo aspettarci per fortuna delle piacevoli novità in futuro, anche se non sappiamo in che modo Apple potrebbe interessarsi a questo settore in crescita.

In una piccola parentesi sugli NFT, Cook ha specificato che ritiene anche in questo caso il tutto alquanto interessante, ma che prima che ciò possa diventare “usuale” per il mondo sarà necessario diverso tempo.