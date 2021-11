POCO M4 Pro 5G ufficiale anche in Italia: ecco prezzi e dettagli

Dopo che nel corso delle scorse settimane si è parlato molto del tanto chiacchierato POCO M4 Pro 5G, la compagnia ufficializzato del tutto il nuovo dispositivo, svelando le caratteristiche dello stesso, e confermando che si tratta all’effettivo di una versione globale del Redmi Note 11 5G, già disponibile per l’acquisto anche nel nostro paese. Vediamo quindi tutte le specifiche tecniche del dispositivo e i due modelli acquistabili.

Parlando del display, troviamo un IPS da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2400×1800) da 90 Hz di refresh rate, il quale ospita nella parte centrale in alto un modulo per i selfie. Sotto la scocca è presente il SoC Dimensity 810 con tecnologia a 6nm, che assieme a due Cortex A-76 con frequenza massima di 2,4 GHz e 6 Cortex-A55 che operano a 2,0 GHz è accompagnato dalla scheda grafica ARM Mali-G57 MC2. La batteria, con compatibilità per la ricarica rapida a 33 W, è da 5.000mAh: questa dovrebbe essere in grado di caricarsi del tutto nel giro di solamente 59 minuti.

Sul retro del nuovo dispositivo targato POCO troviamo un totale di 2 fotocamere, una 50 MP con apertura f/1.9 e una 8 MP con angolo di visione di 119 gradi. L’azienda ha confermato che il device girerà su Android 11 attraverso la MIUI 12.5, e che supporta gli standard del Bluetooth 5.1 e del Wi-Fi 5.

Per quel che riguarda la disponibilità del POCO M4 Pro 5G, il device arriverà nel nostro paese in tre colorazioni: POCO Yellow, Power Black e Cool Blue, con la possibilità di scegliere la versione da 4 GB di RAM e 64 GB per l’archiviazione al prezzo di 229,90€ o la migliore da 6 GB di RAM e 128 GB per l’archiviazione per 249,90€. Per gli early adopters che decideranno di acquistare il device nelle prime 24 ore dal lancio ore sarà disponibile invece pagare 199,90€ per la prima versione e 219,90€ per la seconda.