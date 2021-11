OneDrive: il supporto sta per terminare su Windows 7, 8 e 8.1

Come confermato ufficialmente da Microsoft e ripreso sulle pagine di TechRadar, il supporto del colosso di Redmond per OneDrive terminerà presto per vari OS.

Nonostante Windows 11 sia da poco arrivato, e moltissimi utenti che scelgono di optare per i sistemi operativi di Microsoft sfruttino ogni giorno le potenzialità di Windows 10, c’è da dire che sono ancora molti coloro che restano ancorati alle vecchie versioni. Parliamo nello specifico dei precedenti Windows 7, 8 e 8.1, i quali portano con sé purtroppo una brutta notizia per gli utenti che utilizzando anche i servizi dell’azienda di Redmond.

Nello specifico, è stato confermato che il supporto per OneDrive, piattaforma Cloud di Microsoft, terminerà molto presto, esattamente nella giornata dell’1 marzo 2022, il che potrebbe essere un grosso problema per gli utenti. In seguito a questo giorno, tutti coloro che utilizzano ii sistemi non vedranno più i propri dati venire caricati in automatico su OneDrive, anche se rimarrà la possibilità di eseguire l’operazione manualmente.

C’è infatti da dire che il software continuerà infatti a funzionare, almeno per il momento, anche se è ufficiale che aggiornamenti non si faranno vedere dalla deadline fornita da Microsoft in poi. La compagnia ha all’effettivo spiegato di volersi concentrare maggiormente sulle nuove piattaforme, e anche se forse la notizia avrà colto molti in contropiede, c’è da dire che si tratta in ogni caso di un normale processo dell’evoluzione dei sistemi operativi.

Va specificato ovviamente che gli utenti che vogliono continuare a sfruttare le potenzialità di OneDrive possono effettuare un upgrade del proprio sistema operativo, visto che – considerando che Windows 11 è ancora in fase di debutto – Windows 10 resta del tutto libero (ovviamente pagando le dovute licenze), e molti computer possono quindi compiere il grande salto. Tutto sommato gli OS che verranno esclusi da Microsoft sono ancora supportati da diverse compagnie, è ovviamente anche possibile optare per ulteriori opzioni al fine di fruire dell’archiviazione dei dati attraverso la tecnologia cloud.