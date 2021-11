Nomadic: il titolo che digitalizza D&D sarà giocabile alla Milan Games Week

La Milan Games Week è ormai vicina, e presto la città di Milano si arricchirà di moltissime possibilità per amanti del panorama videoludico e sviluppatori italiani, grazie a presentazioni ed eventi esclusivi dedicati a questo specifico settore. Lo studio indie PaperCrown tutto italiano mostrerà infatti al mondo Nomadic, parliamo del primo videogioco della software house, il quale sarà presentato nell’aria indie di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), con diverse possibilità per i fan.

Nel corso dell’evento il titolo verrà ufficialmente mostrato attraverso una beta giocabile, grazie alla quale gli utenti avranno finalmente modo di mettere mano sull’esperienza. Il titolo nostrano si pone l’obiettivo si “semplificare” per certi versi l’esperienza di Dungeons and Dragons, permettendo agli utenti su PC di creare delle campagne senza l’ausilio del classico materiale cartaceo, utilizzando insieme solamente i propri sistemi digitali.

Grazie ai tool forniti da quest’esperienza, master e utenti avranno modo di creare la propria mappa e aggiungere tutti gli elementi che desiderano, assieme anche a mostri e bonus vari per colorare le sessioni di gioco con i piacevoli imprevisti di questo tipo di titoli cartacei. Sarà possibile dar vita a delle lobby e comunicare direttamente da una chat di gioco, lanciare i dadi digitalmente ed evitare di appuntare statistiche e cambiamenti dei personaggi.

Sarà possibile recarsi allo stand dedicato di IIDEA al fine di mettere mano su Nomadic grazie a una postazione PC. Inoltre, verranno regalati ai fan interessati all’esperienza dei gadget a tema PaperCrown (ovviamente, di carta), assieme anche a un accesso anticipato per la beta che punta ad arrivare su Steam in futuro. Il titolo verrà rilasciato in futuro proprio su computer, anche se è previsto un debutto per sistemi mobile, il che dovrebbe rendere l’esperienza ancora più accessibile e facilitare la fruizione degli utenti appassionati di giochi di ruolo cartacei.