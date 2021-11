Moto Edge X: confermato il flagship con Snapdragon 898?

Il General Manager del Mobile Business di Lenovo China si è da poco lasciato sfuggire, forse intenzionalmente, un annuncio alquanto interessante, relativo a un presunto nuovo flagship di Motorola, brand posseduto proprio da Lenovo.

Nello specifico, pare si tratti di un dispositivo da gaming (o quasi) pronto a offrire performance davvero da capogiro, il quale dovrebbe prendere come detto il nome di Moto Edge X. Il telefono appena citato pare essere pensato al fine di seguire la serie precedente migliorando le potenzialità del Moto Edge S, che con uno Snapdragon 870 è all’effettivo l’attuale flagship della compagnia.

Al momento, nonostante il nome del prossimo dispositivo sia già stato confermato, non abbiamo alcun dettaglio ufficiale relativo alle sue potenzialità, anche se stando a quanto accennato i consumatori non rimarranno delusi, e si tratterà infatti di un device “infinitamente potente“. Considerando la situazione, à alquanto probabile che la compagnia abbia intenzione di introdurre il nuovo SoC Qualcomm particolarmente chiacchierato, lo Snapdragon 898.

Non ci resta per il momento che restare in attesa di novità da parte della compagnia, che considerando che il debutto del nuovo gioiellino dovrebbe avvenire entro la fine del 2021 non dovrebbero per fortuna farsi attendere per molto.