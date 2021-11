Instagram introdurrà degli abbonamenti, a metà tra Twitch e Onlyfans

Arrivano gli abbonamenti in-app su Instagram. Secondo le prime ricostruzioni, sarà possibile abbonarsi alle pagine di content creator e aziende in modo da sbloccare perk e contenuti esclusivi. Concettualmente l’iniziativa dovrebbe essere simile alle sottoscrizioni a Twitch e Patreon.

#Instagram continues to work on exclusive stories for fan clubs 👀 The section where you can manage all your subscriptions has been added in the settings page. pic.twitter.com/0Qbaasaj46 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 2, 2021

Ma non solo: Instagram potrebbe rubare – per quanto con contenuti di diversa natura – parte del mercato ad Onlyfans. Basti pensare alle tante modelle ed influencer che, ottenuto il successo su Instagram, sono poi passate all’incasso sulla piattaforma per adulti. Un esempio su tutti: Bella Thorne, che su Onlyfans aveva guadagnato oltre 1 milione di dollari in meno di 24 ore.

Gli abbonamenti in-app avranno un range che oscillerà trai 0,99 e 4,99 dollari.

Gli abbonati alle diverse pagine dei content creator otterranno un ‘Member Badge‘, in modo da vedere i loro commenti in risalto sotto ai post e nelle dirette. Anche in questo caso è facile individuare un parallelismo con Twitch.

Trai diversi contenuti esclusivi per gli abbonati, il noto ‘cacciatore di feature’ Alessandro Paluzzi cita anche la possibilità di creare Storie esclusive.

Instagram non ha ancora annunciato ufficialmente l’arrivo degli abbonamenti in-app. È comunque probabile che almeno inizialmente la feature sarà disponibile, in fase di test, per un numero limitato di utenti. Più difficile ipotizzare una possibile data di debutto del nuovo servizio.