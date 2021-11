Ghostbusters Legacy: è scomparsa la Ecto-1 di Lucca Comics & Games

Tra le auto più iconiche della storia del cinema c’è sicuramente la Ecto-1 di Ghostbusters, presente anche in Ghostbusters Legacy: e una “vera” auto degli acchiappafantasmi l’abbiamo vista recentemente anche nel tour promozionale del film, che ha per ultimo toccato Lucca Comics & Games una decina di giorni fa. Arriva però ora la notizia che l’auto sarebbe scomparsa.

È con grande dispiacere che comunichiamo la scomparsa della nostra amata Ecto-1.

Dopo aver allietato il pubblico con le sue apparizioni in diverse città italiane, l’iconica auto dei Ghostbusters è stata rubata al termine della manifestazione Lucca Comics & Games e non potrà più proseguire il suo tour promozionale per l’uscita di #GhostbustersLegacy, il 18 novembre.

Per chi l’avesse vista, vi preghiamo di inviarci un messaggio privato ✉️ o postare nei commenti la foto dell’avvistamento.