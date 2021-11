Dune di Alejandro Jodorowsky: all’asta il rarissimo libro con tutti i dettagli sul progetto mai realizzato

Christie's venderà una rarissima copia del libro creato dal regista Alejandro Jodorowsky per proporre il suo Dune ai produttori. Ne esistono meno di 20 copie.

Una rarissima edizione del Libro di Dune di Alejandro Jodorowsky, il visionario regista che aveva tentato di portare la saga di Frank Herbert al cinema dieci anni prima di Lynch, sarà presto battuta all’asta da Christie’s.

Come è noto, poteva esistere una terza versione di Dune. Prima del Dune di David Lynch e molto prima di quello di Denis Villeneuve, il regista cileno Alejandro Jodorowsky aveva cercato di portare il monumentale libro di Frank Herbert sul grande schermo. Il progetto non venne mai realizzato. Sul tema è uscito recentemente un interessante documentario estremamente apprezzato dai fan del libro.

Proprio nel documentario si parla a lungo del dossier che Jodorowsky aveva realizzato per proporre la sua visione di Dune alle case di produzione. Una vero e proprio testo sacro, con descrizioni dei personaggi, sinossi approfondite, bozzetti preparatori e story board. Il testo viene chiamato “Il libro di Dune di Jodorowsky”, anche perché il corposo fascicolo è stato rilegato come se fosse un libro enciclopedico.

Ne esistono pochissime copie. Il libro non è mai stato destinato al pubblico e nessuno ha mai pensato di proporne una riedizione da vendere nelle librerie — eppure siamo sicuri che più di qualcuno sarebbe interessato.

Questo Santo Graal degli appassionati di Dune – e più in generale delle imprese folli e visionarie del mondo del cinema – da anni è al centro di una vera e propria caccia forsennata da parte di molti collezionisti.

Presto una delle copie del Libro di Dune di Jodorowsky verrà messa all’asta dalla prestigiosa casa d’aste Christie’s. Secondo la descrizione dell’oggetto, difficilmente esistono più di 20 copie del libro in tutto il mondo e probabilmente diverse copie sono andate perdute o distrutte per sempre. La casa d’aste stima un valore di minimo 25.000 euro, eppure, considerato il recente successo del Dune di Villeneuve, non ci stupirebbe molto se il manoscritto raggiungesse una cifra nettamente superiore.