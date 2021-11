Un’ottima offerta per provare Disney+ per la prima volta

Disney+ tenta i nuovi clienti con un’offerta imbattibile: la piattaforma offre un mese di abbonamento ad un prezzo scontato di 1,99 euro, ossia uno sconto di circa il 75% rispetto al prezzo normale. L’offerta è dedicata esclusivamente agli utenti maggiorenni che non hanno ancora sottoscritto un abbonamento a Disney+.

Normalmente Disney+ viene proposto ad un costo di 8,99 euro al mese. Il ricco catalogo del servizio offre l’intera produzione di film e serie Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, oltre a Star, il catalogo di film e serie TV per adulti.

Dopesick, Jungle Cruise e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli in streaming dal 12 novembre. Offerta valida per maggiorenni che non possiedono un abbonamento attivo a Disney+. Il risparmio è comparato all’attuale prezzo mensile pari a 8,99 €. Alla fine del mese promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al prezzo allora corrente salvo disdetta. L’offerta termina il 14.11.2021.