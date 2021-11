The Last of Us: Neil Druckmann annuncia la fine delle sue riprese

Come sappiamo, è in corso di riprese, in Canada, la serie live action basata sul popolare videogioco The Last of Us, e l’autore e director del gioco originale, Neil Druckmann, è stato invitato a dirigere un episodio del serial, che ora in un tweet annuncia il suo ritorno a casa dopo questa bella esperienza.

Alas… my time in Canada has come to an end. To the best tv crew in the world, thank you for your incredible work, your passion, and for making me feel so welcome! I will miss you terribly!

Excited to return to Naughty Dog (and some warmer weather!) ♥️ 🇨🇦 pic.twitter.com/A9hsy7gPpA

— Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) November 7, 2021