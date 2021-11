The Harder They Fall: una clip e una featurette dal film Netflix con Idris Elba

Forse non sapete che i personaggi di Nat Love (Jonathan Majors) e Rufus Buck (Idris Elba) presenti in The Harder They Fall sono ispirati alle loro controparti reali originali: ma quanto la storia è fedele alla realtà e quanto è romanzata? Ce lo racconta Netflix stessa in una lunga featurette. In più, una clip ufficiale col duello fra Rufus e lo sceriffo!

Il film, uscito su Netflix il 3 novembre, vede un ricco cast comprendente Jonathan Majors, Zazie Beetz, Delroy Lindo, LaKeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, R.J. Cyler, Damon Wayans Jr., Deon Cole e la partecipazione di Regina King e Idris Elba.

Questa la sinossi ufficiale:

Quando il fuorilegge Nat Love (Jonathan Majors) viene a sapere che il suo nemico Rufus Buck (Idris Elba) sta per essere rilasciato di prigione, riunisce la gang per rintracciarlo e vendicarsi. Ad affiancarlo in questo western di nuova generazione ci sono l’ex fiamma Stagecoach Mary (Zazie Beetz), il suo braccio destro e il suo braccio sinistro, rispettivamente l’irascibile Bill Pickett (Edi Gathegi) e il grilletto facile Jim Beckwourth (R.J. Cyler), oltre a un sorprendente avversario trasformato in alleato. Anche Rufus Buck ha compagni temibili, tra cui Trudy Smith (Regina King) e Cherokee Bill (LaKeith Stanfield), e tutti hanno un tratto comune: quello di non saper perdere. Diretto da Jeymes Samuel con la sceneggiatura di Samuel e Boaz Yakin e prodotto da Shawn Carter, James Lassiter, Lawrence Bender e Jeymes Samuel, il film vanta una colonna sonora irresistibile e un cast stellare, in cui brillano Jonathan Majors, Zazie Beetz, Delroy Lindo, LaKeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, R.J. Cyler, Damon Wayans Jr., Deon Cole, Regina King e Idris Elba. Mai come in questo caso, la vendetta è un piatto da servire freddo!

