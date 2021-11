OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition: arriva anche in Italia, tanti easter egg e mini giochi

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition arriva anche in Italia. La scocca ha diversi riferimenti (alcuni segreti) al gioco e Oxygen OS è ricco di easter eggs.

OnePlus annuncia un’edizione limitata del suo smartphone OnePlus Nord 2. Sarà presentata tra pochissimo, ma intanto conosciamo già alcuni dettagli. Il OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition è dedicato al popolare videogioco arcade. Tanti i riferimenti promessi dal produttore, tra una scocca personalizzata e una versione speciale di OxygenOS con molti easter egg.

Il OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition sarà disponibile al prezzo di 529 euro, 30 euro in più rispetto al modello base.

Nel frattempo è possibile partecipare ad un divertente concorso che, tra le varie cose, mette in palio alcuni OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, oltre che dei buoni, delle cuffiette TWS OnePlus Buds Z e dei codici che garantiscono la possibilità di saltare la fila, acquistando lo smartphone in edizione limitata prima di tutti gli altri. Per partecipare basta clickare questo link e giocare a Pac-Man, scalando la classifica. Buona fortuna!

Peraltro, il sito con il gioco è perfettamente localizzato in italiano. Prova che questa edizione limitata – a differenza di altre collaborazioni di OnePlus – arriverà anche da noi.

OnePlus ha spiegato che questo smartphone monta una versione specialissima di OxygenOS, con molti riferimenti grafici a Pac-Man, oltre a mini-giochi, sfide e altre esperienze di gamification.

Il vetro Gorilla Glass 5 protegge anche due pellicole, una delle quali con inchiostro fosforescente: al buio si vede il labirinto di PAC-MAN.