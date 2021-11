Nowhere Special – Una Storia d’Amore: trailer, foto e locandina, dall’8 dicembre in sala

Arriva finalmente nelle sale, l’8 dicembre, Nowhere Special – Una Storia d’Amore, l’ultimo film scritto, prodotto e diretto da Uberto Pasolini, accolto con grande favore di critica e pubblico a Venezia, dove è stato presentato in concorso nella sezione Orizzonti della 77° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e poi a Roma, nella selezione Sintonie di Alice nella città. Vi presentiamo trailer, locandina e foto.

Ispirato a una storia vera, il film ha come protagonista James Norton (Piccole donne, Mr. Jones) che interpreta un padre alla ricerca di una famiglia perfetta per il figlio di quattro anni (Daniel Lamont)

Ho voluto girare questo film non appena ho letto del caso di un padre single che aveva passato gli ultimi mesi della sua vita alla ricerca di una nuova famiglia per suo figlio. Sebbene la situazione in cui si trovano i personaggi principali sia molto drammatica, la decisione è stata quella di avvicinarsi alla storia in un modo molto sottile, discreto, il più lontano possibile dal melodramma e dal sentimentalismo. La principale sfida è stata quella di lavorare con un bambino molto piccolo e di creare una relazione padre-figlio credibile e onesta. A soli quattro anni il piccolo Daniel Lamont è un attore naturale, straordinariamente consapevole e sensibile, e ha avuto la fortuna di lavorare al fianco di un attore di grande talento e generosità come James Norton.