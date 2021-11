I farmaci ora vengono scoperti dalle intelligenze artificiali, la missione della nuova startup di Google

L‘intelligenza artificiale e il machine learning per progettare nuovi farmaci, è questa la premessa dietro ad Isomorphic Labs, nuova startup all’interno della galassia di Alphabet, la parent company di Google.

Isomorphic Labs partirà dalle scoperte e dalle tecnologie sviluppate da DeepMind, azienda leader nel settore del machine learning e responsabile delle IA che hanno sbaragliato i campioni mondiali di scacchi, Go e perfino di diversi videogiochi (appartiene sempre ad Alphabet).

Il CEO e fondatore di Isomorphic Labs è Demis Hassabis, già CEO e co-fondatore di DeepMind. “Vogliamo ridisegnare l’intero processo di scoperta e sviluppo dei farmaci, fin dalle fondamenta”, ha detto Hassabis in un comunicato.

Le due aziende agiranno in maniera indipendente, collaborando di tanto in tanto. “Se è richiesto, i team delle due compagnie collaboreranno assieme, soprattutto durante la fase iniziale di Isomorphic”, ha confermato alla CNBC un portavoce.

Sviluppare nuovi farmaci richiede un processo particolarmente lungo e complesso. Sono necessarie diverse prove e la formula può essere riscritta migliaia di volte. Il machine learning, sostengono i promotori dell’uso dei software per l’industria farmaceutica, potrebbe accelerare notevolmente la fase di ricerca, sbloccando opportunità finora inesplorate.

Le aziende che si occupano di questo – ossia di usare IA e machine learning per scovare nuovi farmaci di successo – iniziano ad essere molte, tra le più famose troviamo anche Atomwise e BenevolentAI.

Le IA, spiega Hassabis, non serviranno soltanto per analizzare migliaia di dati rapidamente, ma anche per costruire modelli predittivi in grado di spiegare alcuni complessi fenomeni biologici.