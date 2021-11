Dwayne Johnson potrebbe tornare nella WWE per un match contro Roman Reigns!

Dwayne Johnson di nuovo nei panni di The Rock nella WWE? Sarebbe il sogno di molti appassionati di wrestling, e sembra che l’attuale interprete non abbia negato questa possibilità parlando a Comicbook.com, e dichiarando che si tratterebbe di un match contro Roman Reigns.

Ecco le parole dell’attore ed ex wrestler:

Non so se avrò un altro incontro per il titolo considerando che sono il campione della gente, ma non vorrei che si trattasse di una cosa del genere. Penso che comunque sarebbe possibile fare un incontro (con Roman Reigns ndr), avrebbe senso. Sono molto vicino a Roman e parliamo spesso di questa cosa, e lo incoraggio molto a fare bene il suo lavoro.