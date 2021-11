Doge to the Moon, la prima statua da collezione che è anche un NFT prodotta da Mighty Jaxx

Doge to the Moon è una figure da collezione prodotta in edizione limitata da Migthy Jaxx. La peculiarità è che con l’acquisto si ottiene (anzi otteneva, è già sold out) un NFT generato attraverso la rete di Ethereum.

Era questione di tempo: il mondo dei toys di design ha scoperto i Non-Fungible Tokens. Il popolare produttore Mighty Jaxx – famoso per i suoi personaggi della popculture dissezionati, con scheletro in vista – ha creato un primo collezionabile ‘phygital’. Ossia una figure da collezione che, all’acquisto, garantisce anche la possibilità di generare un NFT.

Doge to the Moon è stato prodotto in 300 copie, una tiratura comune ad altri prodotti di Mighty Jaxx. Il phygital era acquistabile esclusivamente in occasione del ComplexCon 2021.

Mighty Jaxx ha spiegato di voler creare un oggetto tanto esclusivo nel mondo fisico quanto in quello digitale, seguendo la sua filosofia di produttore di giocattoli di design e da collezione.

Il NFT appartiene all’acquirente della statuetta, che è libero di rivenderlo o scambiarlo a piacere su siti specializzati come OpenSea.

Mighty Jaxx è famosa soprattutto per le figure da 6″ dei suoi personaggi della pop culture dissezionati, con teschio e scheletro in vista. Il catalogo del produttore include diverse figure realizzare in collaborazione con brand come My Little Pony, Spongebob e Tom and Jerry.

Il produttore ha anche realizzato un esclusivo NFT di Doge to the Moon che sarà disponibile esclusivamente al vincitore di un’asta. Il prezzo di partenza parte da 1 milione di Doge, ossia oltre 200.000 dollari.