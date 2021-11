Disney+ supporterà l’IMAX Enhanced: dal 12 novembre si parte coi film Marvel Studios

Un'ulteriore novità arricchisce l'offerta Disney+, che dal 12 novembre supporterà il formato IMAX Enhanced, per una immagine di proporzioni maggiori.

Le novità approntate da Disney per il Disney+ Day sembrano non voler mai finire: arriva infatti ora, a sorpresa, una nuova funzionalità per la piattaforma Disney+: l’IMAX Enhanced, che inizierà ad essere supportato proprio dal 12 novembre.

Tramite un breve spot scopriamo che i primi titoli a usufruire di questa peculiarità saranno dodici (numero non casuale, immaginiamo) film Marvel Studios:

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Endgame

Avengers: Infinity War

Black Panther

Black Widow

Captain America: Civil War

Captain Marvel

Doctor Strange

Iron Man

Guardiani della Galassia Vol. 1

Guardiani della Galassia Vol. 2

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Thor: Ragnarok

Shang-Chi, oltretutto, debutterà su Disney+ proprio il 12, insieme a tanti altri contenuti.

Ma in cosa consiste l’IMAX Enhanced? Sostanzialmente è un formato di visualizzazione dei video che comporta rapporti d’aspetto estesi rispetto a quelli a cui siamo abituati nei sistemi casalinghi, riproducendo, per quanto possibile, l’esperienza di visione degli schermi IMAX portando gli ormai canonici 16:9 ad un’expanded aspect ratio da 1,90:1, di fatto cancellando o snellendo fortemente le bande nere sopra e sotto l’immagine.

Alcuni film più recenti, come Black Widow e Shang-Chi, si mostreranno proprio con porzioni d’immagine estese, allargando sensibilmente il campo visivo dell’immagine e dell’azione.

Non sappiamo ancora se il tipo di visualizzazione sarà “obbligatorio” e sostitutivo rispetto a quella precedente.

Leggi anche: